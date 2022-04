Calciomercato, ribaltone ufficiale: Juventus e Milan in agguato

Calciomercato Juventus, ha cambiato agente e adesso la possibilità di vederlo in Italia sale: è derby ai vertici.

Calciomercato Juventus, Asensio ha cambiato agente e adesso è nella scuderia di Mendes, colui che già qualche anno fa ha reso possibile l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Una buona notizia, dunque, per le squadre italiane.

Come sappiamo, lo spagnolo, oltre ad essere un noto obiettivo bianconero, qualora appunto ci fosse l’opportunità, l’abile esterno del Real Madrid, piace anche al Milan di Maldini. Un “duello” ai vertici per un giocatore dall’ancora incredibile volontà decisionale. Non è un caso infatti che molti match importanti, soprattutto in Europa, furono proprio decisi dallo spagnolo, ormai sempre più ai margini della squadra di Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Asensio ora è perseguibile | Battaglia con il Milan

Lo stesso Asensio ha utilizzato il social network Twitter per salutare il suo ex agente, Gaggioli. Ora è nella scuderia Mendes, agente molto abile nel gestire campioni, appunto, del calibro di Cristiano Ronaldo. L’esterno spagnolo ha voglia di giocarsi un posto da titolare e la Juventus cercherebbe un profilo dalle caratteristiche corrispondenti.

Tutti elementi che fanno ben sperare nel – possibile – acquisto salvo permettendo che la richiesta del Real Madrid non sia eccessiva come, purtroppo, si può pensare. Infatti difficilmente la Juventus andrà a spendere cifre pari ai 50-60 milioni, ma alla metà del prezzo si potrà ragionare, eccome, data ancora la “giovane” età del calciatore, con ancora grande spazio per fare differenza nel suo futuro da professionista. Staremo dunque a vedere anche come risponderà il Milan, altra società italiana ai vertici molto interessata al calciatore.