Sassuolo-Juventus, mister Allegri alla vigilia della trasferta di campionato contro i neroverdi parla del match decisivo che vedrà impegnati i suoi ragazzi. Ottenere tre punti sarà il focus ma non sarà semplice. Ecco cosa ha detto Allegri.

Domani partita difficile, il Sassuolo dopo la sconfitta è sempre più difficile da affrontare, sono tecnici, ottimi in posizione di campionato. Per loro una sfida importante: bisogna fare partita di tecnica evitando di uscirne con le ossa rotte.

Stagione in linea? Il quarto posto non è matematico, facciamo passo dopo passo. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia e abbiamo già un obiettivo da chiudere ma abbiamo di fronte la più forte adesso in Italia. Per il quarto posto bisogno ancora rosicchiare punti, non sarà facile ma andiamo step by step

Arthur non recupera, speriamo di averlo con il Venezia. Gli altri non recupera nessuno, ci saranno i soliti. Dopo l’allenamento valuterò chi far giocare. A centrocampo dipende, devo vedere le condizioni di Danilo, di Zak, posso solo decidere oggi.

McKennie e Locatelli? L’americano ha preso a correre solo ieri, Locatelli è ancora indietro, ma non so se Manu riuscirà ad entrare prima della fine della stagione

Ottimi risultati della Primavera, sono soddisfatto di come si stanno comportando i giovani ragazzi che potranno essere importanti nel futuro.

Rabiot vicino al gol, sta migliorando, sta crescendo in fiducia. Ha un motore diverso dagli altri. Un giocatore che può ancora migliorare. Ha ancora anni per fare bene.

De Ligt domani gioca, sta bene. Sceglierò tra Bonucci e Chiellini da affiancargli.

Oggi in attacco sono tutti a disposizione, deciderò dopo allenamento chi giocherà.