Super League, la Juve non si ferma: il via in estate

Super League? La Juventus continua sui propri passi, la proposta avviata tempo fa adesso potrebbe diventare concreta, ecco perché.

La Super League non si ferma. La situazione sembrava in stand-by ma da questa estate riprenderà l’ipotesi della grande competizione ai vertici europei. Come scrive ‘Tuttosport’, quest’estate Juventus, Real Madrid, Barcellona e Milan avrebbero in programma una tournée negli Stati Uniti, dove proverebbero ad organizzando match importanti tra la costa orientale e su quella occidentale.

Come sappiamo, i primi tre club citati sono i creatori del progetto che giusto un anno fa veniva “annunciato” e ancora oggi non sembra mettere d’accordo tutti, anzi, sono spesso tante le discussioni sul tema.

Juventus, prove di Super League in Usa

Oltre alla Juventus, si aggiungerebbe anche il club rossonero: il Milan. Post pandemia si è tornati ad una parvenza di normalità e allora le società hanno deciso di prendere parte a questo tour americano. Le società provano a testare le trasferte estetive.

E chissà che proprio non sia un preludio alla nascita della Super League, visto che in programma ci saranno amichevoli prestigiose e cosiddette di “lusso” tra big club europei che possano quindi dare ricavi importanti e pubblicità per alcuni brand.