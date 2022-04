Juventus, tegola Cuadrado: le sensazioni in vista della finale con l’Inter

Juventus, le sensazioni sulla possibilità di vedere il ‘Panita’ Cuadrado nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, cosa succede.

Juventus, la squadra di Allegri ha raggiunto la finale di Coppa Italia contro l’Inter un ottimo risultato ma che deve ancora vedere la vittoria del trofeo, chiaramente. Per l’occasione Allegri non vuole sbagliare e proverà a mettere gli uomini migliori a disposizione (in campo) dati anche i tanti infortuni stagionali. La Juventus si appresta a recuperare alcuni uomini fondamentali ma Cuadrado?

Il Panita, da tempo affaticato, purtroppo soffre ancora il riacutizzarsi del dolore al tendine del pub, come scritto da ‘Giacomo Scutiero’ su Twitter, pertanto il Panita sarà sicuramente fuori contro il Venezia ma per la Coppa Italia ce la farà? L’interrogativo è questo ed ha anche un risposta.

Juventus, Cuadrado ritorna solo per la finale di Coppa Italia

Stando infatti all’indiscrezione, il Panita ritornerà sicuramente per la finale ma difficilmente per il 6 maggio, quando la Juventus incontrerà il Genoa in trasferta. Il Panita sarà invece fuori sicuramente per la sfida casalinga contro il Venezia.

I tifosi sperano di riaverlo titolare il primo possibile così da arrivare pronto per una sfida decisiva come la finale di Coppa Italia. Quest’anno per quanto concerne gli infortuni, la Juventus non è stata – di certo – fortunata. Troppi assenti e tanti uomini chiave persi nel momento opportuno ma come sostiene, sempre, Allegri non bisogna appellarsi agli alibi, la Juventus può e deve vincere il trofeo stagionale sperando di avere tra i protagonisti proprio l’esterno colombiano.