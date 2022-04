Juventus, altra tegola per Allegri: c’è l’annuncio ufficiale che non promette nulla di buono per i prossimi impegni della stagione

Sicuramente alla fine dell’anno in casa bianconera dovranno essere fatte delle valutazioni su quello che è stato un continuo calvario sugli infortuni. Uno dopo l’altro, quasi tutti i giocatori della rosa hanno avuto dei problemi di natura muscolare che li hanno messi ko. Insomma, non c’è dubbio che qualcosa non sia decisamente andato per il verso giusto.

E, nell’ultima gara contro il Sassuolo, anche Mattia De Sciglio – in scadenza di contratto ma prossimo al rinnovo – ha avuto un problema. L’esterno difensivo è stato sottoposto questa mattina a degli esami strumentali allo JMedical. Ecco il comunicato ufficiale della società bianconera.

Juventus, le condizioni di De Sciglio

“Mattia De Sciglio, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Sassuolo, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. E’ assai probabile, anche in vista della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 11 maggio contro l’Inter, che De Sciglio, almeno contro il Venezia nella prossima partita di campionato rimanga a guardare i compagno giocare. Anche se non è che Allegri abbia tutte queste soluzioni. Ma con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in cassaforte, non c’è bisogno di prendersi nessun rischio. Anzi, servono senza dubbio i piedi di piombo.

Certo, sicuramente questo nuovo stop non ci voleva. E sicuramente, come detto prima, bisognerà fare delle valutazioni su questi continui problemi muscolari.