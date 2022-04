Calciomercato Juventus, ritorno e addio: il restyling in mediana è già partito

Calciomercato Juventus, si fa il punto sui giovani: chi resta e chi va nella prossima stagione, con alcune piccole sorprese.

Calciomercato Juventus, la dirigenza fa il punto sui giovani. Chi resta ma soprattutto chi potrebbe essere, nuovamente, ceduto. Gatti dovrebbe rimanere, l’acquisto del talento italiano è una consolidata certezza mentre, invece, diversa è la situazione per Fagioli.

In casa bianconera si fa il punto sul ritorno dei tanti giovani. Molti potrebbero partire altri rimanere. Luca Bianchin ha fatto il punto sulle possibili trattative della prossima stagione. Incominciando proprio dai giovani in ascesa.

Calciomercato Juventus, Fagioli verso l’addio | Gatti rimane

Il primo indiziato è il giovane prodigio Fagioli, stando infatti all’indiscrezione, le possibilità che venga ceduto sono abbastanza alte, diversamente da Rovella che, invece, potrebbe rimanere. Miretti anche potrebbe lasciare, e Fagioli potrebbe proprio dire addio anche perché è in scadenza di contratto.

De Winter un altro che andrà via, verso l’estero si dice. Ma ancora in dubbio sono le posizioni di Kaio Jorge, Ranocchia e Stramaccioni. Insomma, per il momento, l’unico sicuro sembra Gatti e Rovella ha buonissime chance di giocarsi un posto in prima squadra vista la già tanta esperienza in Serie A.