Calciomercato Juventus, Simeone in scacco: Allegri lo prende gratis

Calciomercato Juventus, in scadenza di contratto adesso il colpo in mediana potrebbe diventare più che possibile.

Secondo infatti le indiscrezioni di ‘Marcello Chirico’, i bianconeri sarebbero in pressing sull’acquisto del mediano a parametro zero Kamara. La Vecchia Signora, infatti, vorrebbe il 22enne da subito, sfruttando l’occasione importante.

Calciomercato Juventus, Kamara per il centrocampo | Allegri lo vuole

Il centrocampista francese è da tempo nel mirino bianconero come possibile rinforzo a centrocampo per la prossima stagione e adesso si può fare visto che il 22enne lascerà la Francia, molto probabilmente, a fine stagione e a parametro zero.

Un colpo importante per la Juventus che vuol dire, anche, rinforzo in mediana. I bianconeri tentato il colpo a sorpresa andando potenzialmente a chiudere un crack europeo. I giocatori giovani ma già pronti per il salto di qualità. Kamara sembra essere l’interprete ideale nel momento giusto. Allegri ha già dato il suo benestare per la trattativa e la fumata bianca potrebbe quindi essere questione di tempo, staremo a vedere. Un profilo che era diventato d’interesse anche per l’Atletico Madrid di Simeone ma che, stando alle indiscrezioni, sarebbe già stato superato nelle gerarchie proprio dalla Juventus di Allegri.