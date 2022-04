Calciomercato Juventus, linea verde e colpo low cost: così arriva l’esterno goleador

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano un nuovo acquisto in difesa, con un cambio di gerarchie sulle fasce.

Calciomercato Juventus, da Torino si valuta il futuro del laterale sinistro. Alex Sandro non è più garanzia come un tempo e vista età e costi adesso il suo futuro è in bilico.

In casa Juventus è quindi tempo di cambi netti, rivoluzioni necessarie per salvaguardare il futuro e in un certo senso i colpi low cost sono sempre ben accetti se rappresentato opportunità, quella che potrebbe arrivare dall’Udinese.

Calciomercato Juventus, occhi su Udogie | Erede di Alex Sandro

In ottica di ringiovanimento, l’acquisto di Udogie potrebbe rappresentare un vero e proprio traguardo. Il giocatore è sempre più in crescita, e il fatto di essersi messo in evidenza già lui stesso, con prestazioni davvero importanti, è la dimostrazione che il giocatore abbia già il pshisique du role giusto per ambire ad altissimi livelli. In questa stagione è già andato in gol ben quattro volte e questa sua predisposizione offensiva è di buon auspicio anche per il presente, laddove mancano gol e supporto dai laterali.

Il corteggiamento dei bianconeri non è cosa nuova, infatti, da Torino si segue la situazione del ragazzo già dai tempi in cui l’Udinese lo prese dal Verona in prestito con riscatto. Adesso, però, potrebbe essere la volta buona con la maturazione necessaria che lo farebbe ambire anche ai vertici europei. Staremo a vedere.