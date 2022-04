Calciomercato, Juventus avvisata per il dopo Dybala: “L’ultimo che venderei”

Calciomercato Juventus, avvertimento diretto ai bianconeri sul colpo in entrata, il dg parla chiaro sull’attaccante.

Calciomercato Juventus, un avvertimento diretto ai bianconeri. Raspadori è nel mirino della dirigenza e l’ideale erede di Dybala sia per mentalità ma soprattutto per caratteristiche. Ma il dg del Sassuolo, in questo senso, è stato molto chiaro.

Allegri, così come la dirigenza, vedrebbero in Raspadori le caratteristiche dell’attaccante del futuro. Mentalmente già pronto per ambire ad alti livlli. Il dg del Sassuolo, Carnevali, ha voluto proprio parlare del suo attaccante in chiave mercato, come riportato da ‘Repubblica’.

Calciomercato Juventus, Carnevali avvisa: “Raspadori l’ultimo che venderei”

Così si è espresso Carnevali nei confronti del suo giocatore e uno dei protagonisti più noti dell’attuale grande stagione del Sassuolo:

“Raspadori è un ragazzo straordinario, intelligente e sempre disponibile verso gli altri. È l’ambassador del nostro progetto sociale. Un giovane classe 2000 che sa parlare alla propria generazione. Anche per questo è l’ultimo calciatore che vorrei cedere”.

Carnevali non vorrebbe privarsi di Raspadori così presto anche se il giocatore continua ad essere corteggiato molto da vicino dalla Juventus. Proprio del mercato in uscita, ecco come ha concluso Carnevali:

“Le trattative, se ci saranno, verranno avviate a fine campionato come successo lo scorso anno con Locatelli. Anche se mi auguro che siano meno lunghe e snervanti. I rapporti con la Juventus sono però sempre stati buoni“. Porta non chiusa per la dirigenza bianconera.