Calciomercato Juventus, Zaniolo detta le condizioni: firma milionaria

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo? L’interrogativo che potrebbe già avere una risposta.

Calciomercato Juventus, Zaniolo continua ad essere un obiettivo dichiarato della dirigenza bianconera. Un giocatore che piace per mentalità ma soprattutto per qualità tecniche. Il pupillo giallorosso è uno dei desideri numero uno di Cherubini, ma quale sarà il suo futuro?

è Nicolò Zaniolo, che ha il contratto in scadenza nel 2024, continua ad essere l’obiettivo di mercato numero uno e stando a ‘Il Messaggero’, adesso, ci sarebbero anche le cifre dell’operazione, proprio il giocatore stesso chiederebbe, per il suo stipendio -almeno- 6 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Zaniolo chiede 6 milioni

Due anni alla scadenza del contratto del fantasista giallorosso, ma il classe ’99 vuole avere la certezza già oggi per un eventuale rinnovo. Secondo quindi ‘Il Messaggero’ nulla è ancora deciso per il suo futuro, anzi, si aggiungerebbero alla lista, oltre ai bianconeri, anche diverse big dalla Premier League.

Ora Zaniolo vuole certezze nell’immediato che avrebbe avanzato direttamente a Pinto così da capire come procedere la sua avventura in giallorosso. Zaniolo, infatti, vorrebbe essere, a tutti gli effetti, considerato un top player anche come richiesta di contratto, arrivando a quei 6 milioni che garantiscono l’importanza di un grande giocatore. Vedremo come risponderà la Roma a queste richiesta ma la situazione potrebbe sbloccarsi già alla fine di questa stagione così da capire quale sarà, alla fine, la prossima squadra di Nicolò, se continuare in giallorosso oppure tentare una pista alternativa: magari all’estero o magari proprio alla Juventus come sperano tanti tifosi bianconeri.