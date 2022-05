Calciomercato Juventus, esonero Allegri: il verdetto dei tifosi è impietoso

Calciomercato Juventus, alcuni tifosi non ci stanno ed esprimono il “verdetto” social. Ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, una parte della fandom bianconera non sembra ancora in grado di apprezzare il gioco di Allegri. Dissenso che si manifesta, ovviamente, sui social, in special modo su Twitter.

Ancora 4 partie e poi spero di non rivederti mai più a Vinovo #AllegriOut — Gemini Arles (@geminiarles1970) May 1, 2022

@juventusfc è verissimo la #Juventus non è la #fiorentina per #Vlahovic ma #allegri non è #italiano. Ma come si puo ridurre un campione in questa maniera? Era il leader del campionato e #allegri lo ha demotivato #allegriout #Allegri_Out #agnelli adesso anche tu sei il male juve — giuseppe alaimo (@AlaimoGiuseppe) May 1, 2022

L’hashtag continua ad essere lo stesso #Allegriout ritorna trend su Twitter.

La #Juve ha perso #Vlahovic, lobotomizzato da #AllegriOUT.

Curioso di capire dove si fermerà l’indole autolesionistica del presidente-fenomeno e dei suoi vassalli, valvassori e valvassini. — Vittorio Giordano (@Vittoriog82) May 1, 2022

ennemisa prestazione sotto tono

gioco inesistente contro chiunque sempre, ma per gli allegriani lui è un genio perché fa esordire Miretti… non ne usciremo mai #AllegriOut — Max M. (@maxmin73) May 1, 2022

Il gioco di Allegri non convince ancora gran parte dei tifosi social, accusato di non valorizzare al massimo la rosa, soprattutto il nuovo fulcro dell’attacco, Dusan Vlahovic.

Per questi tifosi, quindi, il verdetto è uno solo, un altro cambio in panchina.