Calciomercato Juventus, Arrivabene ha detto sì: 20 milioni per il primo colpo estivo

Calciomercato Juventus, Arrivabene avrebbe acconsentito al possibile colpo in mediana: 20 milioni sul piatto.

Calciomercato Juventus, Arrivabene ha detto sì. Il colpo in mediana si potrà fare. Per arrivare a Paredes bisognerà spendere almeno 20 milioni di euro. Come scrive ‘Tuttosport’ adesso la trattativa si può sbloccare.

La Juventus ha bisogno di un restyling a centrocampo. L’obiettivo in mediana potrebbe arrivare dal Psg ma solo davanti ad un’offerta “importante”. I bianconeri con il riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta, potrebbero avere i soldi giusti per arrivare al colpo sicuro.

Calciomercato Juventus, Paredes per 20 milioni

Attualmente l’argentino ha un contratto di 7 milioni e il suo contratto andrà in scadenza nel 2023. La Juventus da suo canto sa dell’importanza di un rinforzo ma è anche vero che vorrebbe arrivare ad un colpo assicurato ad un prezzo di favore.

La cifra in questione è sostenibile e ci sarebbe il benestare anche dello stesso Arrivabene che, adesso, potrebbe avere la voce in capitolo decisiva per far sì che l’operazione si chiuda già nella prossima stagione. Un centrocampista in più per Allegri anche per caratteristiche tecniche ma i bianconeri potrebbero arrivare anche ad un’altra operazione, quindi, di fatti, a chiudere ben due colpi a centrocampo. Ci sono anche obiettivi importanti in lista e questa estate sarà spumeggiante da questo punto di vista. La Juventus vuole rilanciarsi da subito e riconquistare il vertice della classifica e – possibilmente – anche in Europa. Staremo a vedere cosa succederà ma gli intenti sono chiari.