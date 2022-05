Calciomercato Juventus, accordo trovato | Ecco il regista per Allegri

Calciomercato Juventus, ora il giocatore può partire, c’è già il sostituto: i tifosi possono sognare in grande.

Calciomercato Juventus, buone notizie per Allegri e tutto il popolo bianconero. Adesso il Barcellona può, davvero, cederlo. Come scrivono dalla Spagna, dal portale più vicino all’ambiente blaugrana, ‘AS’, la squadra di Xavi avrebbe trovato il sostituto in mediana, si tratterebbe di Carlos Soler.

Ora il Barcellona libererebbe De Jong. La notizia che rimbalza su ‘AS’ lascia tutti i tifosi bianconeri con la speranza, perché sì, adesso il sogno è più che possibile.

Calciomercato Juventus, il Barcellona libera De Jong | Allegri gongola

Era nell’aria ma adesso c’è la quasi certezza. Visto l’accordo trovato tra Valencia e Barcellona per il passaggio di Soler in maglia blaugrana. Un operazione che a questo punto lascia la scontata sentenza. De Jong può partire e la Juventus si avvicina. Il regista ideale: l’olandese ha tutte le caratteristiche per essere il profilo perfetto. Già in passato, proprio al fianco dell’amico e compagno della nazionale De Ligt, riuscì nell’impresa di fare una Champions League davvero unica, eliminando i bianconeri proprio con i due pupilli protagonisti. Adesso i due giocatori potrebbero ritrovarsi, alla Juventus.

Il sogno è anche di Allegri che vorrebbe un giocatore di livello ma ancora giovane per fare la differenza nel presente ma soprattutto in futuro. De Jong è il profilo ideale, già pronto e ora più che mai accessibile, nonostante la richiesta – non di certo – economica che muoverà la società blaugrana. In attesa di evoluzioni, i tifosi iniziano già a sognare.