Calciomercato Juventus, “sgambetto” di Inter e Napoli: rischio asta per il “10”

Calciomercato Juventus, anche le altre big della Serie A sull’obiettivo comune ai bianconeri. Ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, tutte le big italiane su un attaccante (italiano). Già in doppia cifra, Giacomo Raspadori è l’attaccante del momento. Il numero 10 ideale che in bianconero vedono proprio come sostituto perfetto di Dybala.

Stando a ‘Gianluca Di Marzio’ sul bomber del Sassuolo non ci sarebbe solo la Juventus ma anche l’Inter e il Napoli. In sostanza, si potrebbe scatenare una vera e propria asta per il nazionale azzurro.

Calciomercato Juventus, sfida a tre per Raspadori | Sassuolo avvisato

Juventus in vantaggio per il fantasista del Sassuolo ma non solo. Anche Napoli e Inter potrebbero farsi sotto. Insomma, non ci saranno solo i bianconeri come, invece, sembrava dall’inizio.

Una sfida tripla per un talento senza discussione. Il Sassuolo, così come il dg Carnevali, sanno che probabilmente Raspadori potrebbe lasciare a fine stagione ma adesso la sfida sarà a tre: tutte big italiane pronte a farsi sotto per arrivare ad uno dei profili più interessanti in circolazione, almeno stando nella Serie A.