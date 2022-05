Calciomercato Juventus, 60 milioni per Zaniolo | Mou non ha dubbi

Calciomercato Juventus, Zaniolo c’è il prezzo e adesso lo Special One non ha più dubbi sul futuro del proprio pupillo.

Calciomercato Juventus, stabilito il prezzo per Nicolò Zaniolo. La squadra giallorossa ha già in mente la domanda opportuna per un giocatore dalle sue caratteristiche, il potenziale nuovo crack bianconero lascia la Capitale non a meno di 60 milioni di euro.

60 milioni la domanda per il pupillo giallorosso e un futuro probabilmente a Torino, ‘Ciro Venerato’ a ‘Rai Due’ ha parlato del futuro di Zaniolo. Ecco cosa ha detto sul futuro del pupillo giallorosso sempre più incognita in casa romanista.

Calciomercato Juventus, Zaniolo per 60 milioni | La Roma ha deciso

Secondo il giornalista, la Roma ha deciso di vendere Nicolò Zaniolo per necessità di fare cassa, sarà lui il “sacrificato” d’eccellenza. Cherubini, però, non vorrebbe spendere una cifra così dispendiosa, 60 milioni, quindi, reputati eccessivi. Il tutto, perché, il contratto non è poi così lontano dalla sua scadenza: essendo che Zaniolo andrà in scadenza proprio nel 2024.

Secondo Venerato la Juventus valuterà il giovane italiano ad un valore d’asta di 30 milioni di euro più atri 10 di bonus. Annunciando, inoltre, che Allegri sogna un tridente d’attacco formato dal trittico Zaniolo, Vlahovic e Chiesa. Il tutto verrà deciso a fine stagione. In estate quando ci sarà spazio per manovrare uno dei possibili affari del prossimo anno. Staremo a vedere quello che succederà in casa bianconera.