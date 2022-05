Calciomercato Juventus, fattore Mou: svolta e firma

Calciomercato Juventus, il centrocampista è nel mirino della dirigenza e adesso il suo futuro potrebbe prendere una svolta decisiva.

Calciomercato Juventus, il centrocampista italiano, Cristante, è nel mirino dei bianconeri ma anche del Milan. Nazionale azzurro che ha un contratto in scadenza nel 2024. Il pupillo di Mourinho, oltre ai bianconeri, sembra interessare il Milan di Maldini.

Dalla Capitale proprio il mister, lo special one, potrebbe essere decisivo nella trattativa per il rinnovo di Cristante, ancora tutto da decidere. La grande esperienza dimostrata, mixata alla sua duttilità, sono già caratteristiche decisive.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiante al bivio | Va in scadenza nel 2024

Per certe caratteristiche tecniche Cristante farebbe comodo a questa Juventus che lo vedrebbe integrarsi alla perfezione negli schemi proposti da mister Allegri ma è anche vero che la Roma ci punta forte e vuole ritrovare certezze nel suo futuro, ritornando ad una titolarità.

Proprio per questo motivo che, alla fine, Mourinho tenterà il tutto per tutto pur di convincerlo a rimanere lì, a Roma. Cristante si è ritagliato col tempo uno spazio importante, diventando anche uno dei giocatori più esperti in rosa e pertanto, difficilmente, la squadra giallorossa vorrà perderlo. Staremo dunque a vedere cosa succederà nel suo futuro con un contratto, ripetiamolo, in scadenza proprio nel 2024.