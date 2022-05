Ultim’ora Juventus, tegola per Allegri: scontro e nuovo KO

Juventus, un brutto scontro che ha visto il giocatore allontanarsi dal campo durante la rifinitura di stamane.

Juventus, durante l’allenamento di stamattina il laterale italiano Pellegrini, in uno scontro di gioco con Morata, l’ha visto uscire dal campo accompagnato dai medici.

Adesso le sue condizioni potrebbero preoccupare Allegri in vista delle prossime sfide di campionato ma soprattutto per la finale di Coppa Italia, in attesa, ovviamente, di capire se c’è stato effettivamente un infortunio o solo un brutto scontro.

Juventus, Pellegrini out durante uno scontro di gioco

Luca Pellegrini lascia il campo dopo un brutto scontro con Morata durante l’allenamento di stamattina. Ad annunciarlo è ‘Giovanni Albanese’ che con un tweet racconta di come il giocatore sia stato accompagnato fuori dal campo con l’ausilio dei medici sportivi.

Adesso si attendono novità in merito, sperando che non sia nulla che possa compromettere la presenza del difensore per le prossime sfide in vista.