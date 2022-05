Calciomercato Juventus, si infiamma il dopo Dybala: Cherubini alza il telefono. Previsto un nuovo contatto nei prossimi giorni

Si infiamma il dopo Dybala. Con l’argentino che ormai sembra essere ad un passo dall’accordo con l’Inter, secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport di questa mattina, Cherubini è alla ricerca di un sostituto della Joya. E avrebbe già avuto un primo contatto con l’entourage del calciatore e uno nuovo colloquio sarebbe previsto nei prossimi giorni. Insomma, in casa bianconera, si cerca di chiudere il cerchio nel minor tempo possibile.

Il nome che circola con maggiore insistenza in questo momento nelle segrete stanze della Continassa è quello di Di Maria, in uscita dal Psg, che potrebbe firmare da svincolato per il suo nuovo club. Il Fideo non rinnoverà con la squadra diretta da Leonardo, ed è alla ricerca di un contratto importante per la parte finale della sua carriera. Le richieste economiche sono importanti, senza dubbio, ma il fatto che possa arrivare senza sborsare un euro nelle casse del club francese, potrebbe dare quella possibilità di manovra che Cherubini cerca.

Calciomercato Juventus, contatti con Di Maria

La prima scelta, secondo quanto scrive TuttoSport, sarebbe diventata appunto Di Maria. Che vorrebbe per mettere nero su bianco un contratto di 7 milioni di euro a stagione più bonus. Il tetto massimo – o forse anche superato – che la Juventus si è imposta per i prossimi anno. Ma come detto una soluzione si potrebbe trovare. Magari, pensiamo noi, inserendo un bonus alla firma per avvicinare le parti. O chissà, magari anche dando la cifra che Di Maria chiede.

Un investimento importante per un giocatore che può dare ancora tanto sotto il profilo dell’esperienza ma anche della qualità. E poi, senza dimenticare, anche la sua duttilità, che gli ha permesso di vincere tutto con la maglia del Real Madrid.