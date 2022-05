Calciomercato Juventus, l’Inter lo lascia andare: nuovo argentino per Allegri

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero avere un nuovo argentino a Torino. Si tratta di un obiettivo perseguibile.

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al futuro. Un nuovo argentino potrebbe arrivare a Torino dopo l’ormai certificato addio di Dybala a fine stagione. Da ‘La Gazzetta dello Sport’ si parla di un assalto finale su De Paul, ex prodigio dell’Udinese ora in forze all’Atletico Madrid.

L’obiettivo che era anche dell’Inter, adesso, avrebbe la strada spianata. Allegri potrà avere un nuovo argentino in rosa e l’Atletico sembra disposto a lasciarlo partire anche ad un prezzo accessibile. Una manovra che è appena iniziata ovviamente ma la Juventus guarda già alla prossima stagione e Rodrigo è un obiettivo concreto.

Calciomercato Juventus, un nuovo argentino per Allegri | De Paul si può fare

Non certo al sopra delle aspettative la sua avventura in terra spagnola, proprio per questo motivo, dopo solo una stagione, Rodrigo De Paul potrebbe ritornare in Serie A laddove, sempre in maglia bianconera ma dell’Udinese, era un autentico protagonista tanto che già ai tempi la Juventus si era mossa su di lui.

Adesso il tutto potrebbe diventare concreto già dalla prossima stagione. Dato l’addio di Dybala, Allegri potrebbe riavere in rosa un altro argentino capace di fare la differenza, perché sì, i numeri di De Paul testimoniano l’assoluta capacità del giocatore di avere una visione di gioco molto importante ed essere anche molo tecnico, l’ideale tassello per l’attuale centrocampo bianconero che ha bisogno più che mai di un restyling.