Calciomercato, lo prende la Juventus: spunta la data dell’accordo

Calciomercato Juventus, ci sarebbe già la data dell’accordo per il colpo in mediana. L’annuncio dalla Spagna non lascia dubbi.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva l’annuncio sul colpo in mediana da parte dei bianconeri. Dal portale ‘Todofichajes’ si parla di una Juventus vicinissima a chiudere l’operazione Paredes dal Psg. Un accordo che potrebbe arrivare già prima dell’inizio dell’apertura del mercato della prossima stagione, cioè in estate.

Stando infatti all’indiscrezione, la Juventus potrebbe riportare in Italia Paredes dopo l’esperienza al Psg. Già in passato con la maglia della Roma, il giocatore potrebbe ritornare nel campionato italiano per una ventina di milioni.

Calciomercato Juventus, accordo con Paredes | Ritorna in Serie A

Bianconeri quindi molto vicini alla chiusura dell’operazione con l’ex stella della Roma. In Francia con un contratto in scadenza nel 2023, Paredes si appresta a scegliere la Juventus dopo diversi contatti con esito positivo tra le dirigenze dei due club.

Da ‘Fichajes, in fatti, si parla di contatti continui che vanno avanti da settimane. E tutto ciò farebbe presagire ad una chiusura lampo dell’operazione, ancor prima dell’apertura ufficiale del nuovo calciomercato. Potrebbe infatti essere questo il primo colpo della nuova Juventus by Massimiliano Allegri. Un operazione che andrebbe a colmare alcune delle lacune a centrocampo con un giocatore che, in Francia, non trova più stimoli e spazio e vorrebbe ripartire proprio dal campionato che l’ha reso celebre. In attesa dell’ufficialità, Allegri si pregusta il nuovo potenziale centrocampista che avrà a disposizione.