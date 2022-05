Juventus, Del Piero in dirigenza: Agnelli ha già deciso

Juventus, una nuova indiscrezione vedrebbe la presenza di Alessandro Del Piero, storico ex capitano, nella dirigenza.

Juventus, Alessandro Del Piero, per molti, il capitano con la i maiuscola potrebbe ritornare in bianconero ma in veste di dirigente. Stando all’indiscrezione di ‘Tuttosport’ a decidere è stato direttamente il presidente Andrea Angelli.

Il presidente aprirebbe al ritorno di Del Piero alla Juventus ma non subito. Già la sua presenza all’Allianz Stadium è stata esemplificativa per aprire le porte di quello che, probabilmente, potrà essere il suo futuro. L’ex capitano, il numero 10 per antonomasia, ha parlato all’Academy dei giovanissimi insieme all’AD Arrivabene, che tiene d’occhio da vicino il marchio Juventus anche negli USA.

Juventus, Del Piero in dirigenza ma non adesso

Il capitano può tornare ma non subito. Almeno è quello che viene riportato da ‘Tuttosport’. Nonostante gli ottimi rapporti tra le parti, la promessa è che presto ci si risentirà ma non nell’immediato, almeno, salvo clamorosi ribaltoni. I tifosi non dimenticano il loro capitano e Alex, d’altra parte, non dimentica il suo pubblico, il suo stadio ma soprattutto i suoi colori: bianco e nero appunto.

Una storia d’amore infinita che presto, molto probabilmente, li rivedrà insieme. Di nuovo. Il destino di Alessandro Del Piero potrà essere questo ma per il momento si concentra ancora sulla sua attuale vita negli Stati Uniti.