Calciomercato Juventus, “terremoto” Dybala: ecco la prima offerta ufficiale

Calciomercato Juventus, ci sarebbe lap rima offerta ufficiale per la Joya. Il numero 10 lascerà a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Juventus, nella giornata di ieri si è parlato molto della possibilità di vedere Dybala all’Inter nella prossima stagione, anche se l’agente Antun ha smentito questa presunta ufficialità ma stando, invece, a qualcosa di realmente ufficiale ci sarebbe la prima vera offerta per il numero 10 argentino.

stando al ‘Corriere dello Sport’, la prima offerta per il numero 10 arriverebbe dalla Germania, esattamente dal Borussia Dortmund, squadra che a fine stagione potrebbe perdere il fenomeno offensivo Haaland.

Calciomercato Juventus, il Dortmund vuole Dybala | Offerta ufficiale

Un futuro in Germania per la Joya? Ancora non ci è dato saperlo e molto probabilmente, conoscendo la Juventus, niente sarà ufficializzato prima della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Proprio i nerazzurri che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero essere la nuova squadra della Joya.

Ma in questo mercato mai realmente scontato non è dato saperci ancora nulla finché non ci sarà l’ufficialità ed è anche possibile un’offerta last minute di qualche altro club estero. Dybala quindi sarà lui a decidere il suo futuro che, purtroppo, questo si può dire con certezza, sarà lontano dalla Juventus. C’è da capire se la Joya voglia continuare in Italia e in tal senso la strada si restringerebbe verso Milano, oppure lasciare la Serie A per tentare esperienza estera, in questo caso ritornerebbero di moda alcuni club, come il Barcellona, che seguono Dybala ormai da diverso tempo.