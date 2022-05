Calciomercato Juventus, ha stregato Allegri: ribaltone immediato sul suo futuro

Calciomercato Juventus, adesso il suo futuro potrebbe cambiare grazie alla volontà del mister, ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, il giovanissimo Miretti sta rispondendo affermativo alle opportunità che sta avendo negli ultimi periodi ed è incredibile come la sua crescita sia stata immediata. Un giocatore che già potrebbe diventare importante nel presente. Infatti la nuova idea di Allegri potrebbe stravolgere il mercato.

Stando infatti alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’ le prossime partite potrebbero essere importanti per il futuro di Miretti, già contro il Genoa, come annunciato dallo stesso Allegri, il giocatore potrebbe partire dal primo minuto.

Calciomercato Juventus, Miretti in trampolino di lancio | Allegri ha deciso

Allegri potrebbe puntare sul giocatore molto ambizioso e già dalla responsabilità importante, una crescita dal settore giovanile e adesso la possibilità di fare la differenza in prima squadra. Giocatore che sta rispondendo affermativo anche alle richieste di mister Allegri che lo sta già testando per poi lanciarlo -definitivamente- nella prossima stagione.

L’idea del mister potrebbe rivoluzionare il mercato dando spazio proprio ai giovani già pronti come Miretti. Infatti, come scrivono su la Gazzetta non è infatti da escludersi che, alla fine, proprio nella prossima stagione, Miretti possa rimanere ancora in bianconero.