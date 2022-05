Calciomercato Juventus, regalo Champions da Madrid: 50 milioni che cambiano tutto

Calciomercato Juventus, dalla Spagna si apre alla cessione del centrocampista: 50 milioni la domanda per il top player.

Calciomercato Juventus, da ‘Fichajes’ si parla di un possibile grande colpo in uscita dal Real Madrid. I blancos vorrebbero lasciare più spazio ai giovani prodigi, cioè Camavinga e Valverde. Per farlo dovranno privarsi di un top player di 30 anni, il brasiliano Casemiro.

Un top player a tutti gli effetti. Il brasiliano Casemiro ha tutte le caratteristiche per fare la differenza. Brasiliano e con un palmares davvero invidiabile. L’ideale per rilanciarsi a livello globale, anche in Europa, laddove i bianconeri continuano a non riuscire a fare differenza come sperato.

Calciomercato Juventus, 50 milioni sul piatto | Un top player per Allegri

Oltre ai bianconeri anche il Psg sarebbe interessato al calciatore brasiliano. Non per demeriti naturalmente ma il Real vuole lasciare più spazio agli -ormai- esplosi talenti in rosa. Camavinga e Valverde stanno dando risultati importanti e pertanto fare cassa per, magari, puntare ad un altro grande colpo in attacco solleciterebbe i pensieri di patron Perez, che per il suo centrocampista chiede almeno 50 milioni.

Congrui se si pensa alla validità del profilo in questione. Casemiro, dunque, potrebbe essere il nuovo nome in lista di Cherubini: un top player ideale da regalare ad Allegri. Staremo a vedere cosa succederà.