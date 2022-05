Calciomercato Juventus, blitz disperato con l’agente | Tris d’assi da capogiro

Calciomercato Juventus, tre squadre ancora interessate all’attaccante. Ora la sfida è senza precedenti e il futuro può essere deciso.

Calciomercato Juventus, tre squadre interessate a Dembele. Dal ‘El Chiringuito’ si parla ancora di una sfida per arrivare all’attaccante del Barcellona che potrebbe comunque lasciare la Spagna a fine stagione.

Sarebbero tre i club esteri interessanti all’esterno francese. Il Psg, che già si era fatta sotto nei mesi precedenti, Manchester United e Arsenal. Tre big d’Europa che si sfideranno fino all’ultimo per tesserare un giocatore in scadenza di contratto con il Barcellona e che nonostante i buoni auspici per un rinnovo, ancora non ha prolungato il suo contratto.

Calciomercato Juventus, tre big su Dembele | Futuro deciso

Se ci fosse un giocatore indicativo al centro del mercato, beh, sicuramente sarebbe proprio il numero 7 del Barcellona. Dembele è il desiderio numero dei big club europei e il fatto di poterci arrivare a parametro zero alimenta le fantasie di diversi club economicamente molto potenti.

Continua ad esserci il Psg in prima linea ma dalla Spagna parlano, anche, di un insistente pressing delle due big inglesi pronte a rilanciarsi già dalla prossima stagione cercando di raggiungere i vertici del campionato inglese, ogni anno sempre più competitivo. Adesso la situazione è veramente nelle fasi decisive e il tutto spetterà allo stesso giocatore, scegliere dove continuare la sua avventura da protagonista. Nonostante la buona volontà di continuare in blaugrana, adesso, si è riaperto uno spiraglio per l’addio.