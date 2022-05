Calciomercato Juventus, Allegri ci ripensa: sì allo scambio tra epurati di lusso

Calciomercato Juventus, adesso si riaprono le possibilità di un scambio a centrocampo: una contropartita ideale per Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri ci ripenserebbe per il futuro del centrocampo. Adesso c’è la grande possibilità di un’apertura allo scambio in mediana. Si parla di uno scambio con Arthur, centrocampista brasiliano che già in questa sessione di mercato è stato molte volte protagonista di possibili trattative proprio con l’estero.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da ‘Calciomercato.it’, adesso le possibilità di un addio aumentano. Ci sarebbe l’interesse dell’Arsenal a proporre uno scambio proprio per salvaguardare l’uscita. I Gunners proporrebbero come contropartita tecnica Thomas Partey, ex Atletico Madrid acquistato dall’Arsenal qualche stagione fa.

Calciomercato Juventus, scambio Arthur-Partey | Si apre la trattativa

Il giocatore nonostante il prezzo del cartellino, fu pagato giusto due anni fa ben 50 milioni di euro, adesso, non sembra aver convinto Arteta, anzi, il giocatore sembrerebbe non farte più dei piani del mister. Pertanto la sua cessione andrebbe di comune accordo con il giocatore che tenterebbe volentieri un’esperienza estera. Lo stesso discorso potrebbe valere per il brasiliano Arthur, anche lui, non al centro del progetto bianconero.

Tutti si potrebbe dunque evolversi con uno scambio per accontentare entrambi. Arthur accetterebbe volentieri l’esperienza a Londra così da poter avere più spazio e giocare di più. In bianconero è ormai tra le seconde linee e Allegri vede altri titolari nel suo centrocampo. In sostanza, i presupposti per una trattativa ci sono, adesso c’è da capire come si evolverà il tutto. Staremo a vedere.