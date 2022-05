Calciomercato Juventus, 14 milioni per il dopo Dybala: ecco la nuova spalla di Dv7

Calciomercato Juventus, l’erede di Dybala potrebbe arrivare a parametro zero. Adesso si può concretizzare già nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Dybala lascerà a Torino e come suo sostituto la dirigenza valuta un altro argentino. Si è parlato a lungo di un possibile assalto a Di Maria, giocatore in scadenza con il Psg e che adesso potrebbe diventare occasione ghiotta.

Un addio che potrebbe voler dire, anche, nuovo assalto a due campioni. In primis Di Maria ma in lista, anzi, in cima alla lista, c’è sempre Nicolò Zaniolo della Roma, classe 1999 italiano dalle indubbie qualità tecniche. Adesso la Juventus ha chiare le sue – possibili – mosse

Calciomercato Juventus, tre fantasisti per il dopo Dybala | La dirigenza ha deciso

Non solo Di Maria e Zaniolo. La terza alternativa sarebbe l’ex Ajax David Neres, giocatore molto tecnico e assai agile che potrebbe contribuire – di molto – al supporto offensivo al fianco di Dusan Vlahovic. L’obiettivo è appunto valorizzare il più possibile il rapporto offensivo accompagnando le azioni del bomber – ormai – al centro del progetto bianconero. Ma ciò che lascia un po’ indispettiti i tifosi è il costo del cartellino di Di Maria, 7 milioni, reputati, forse, un po’ eccessivi data l’età certamente non più giovane del profilo nonostante la possibilità di vederlo a zero. Un biennale da 7 milioni per l’argentino e tra i 50-60 milioni il cartellino di Zaniolo. L’obiettivo, come dicevamo poc’anzi, sarà regalare l’interprete ideale da far dialogare con Vlahovic.

Dusan Vlahovic non è solo il volto del presente ma anche del futuro bianconero e pertanto la dirigenza cercherà un profilo ideale da potergli affiancare in questa evidente scalata al vertice. Dalla prossima stagione si lotterà, nuovamente, ai vertici del campionato e con la speranza di ritornare nelle fasi finali anche in Champions League. Adesso Cherubini ha i suoi tre nomi per il dopo Dybala.