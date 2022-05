Calciomercato Juventus, la sentenza di Zazzaroni: “Addio Dybala: mi auguro vada lì”

Calciomercato Juventus, il giornalista Zazzaroni è sicuro: Dybala in questa nuova squadra verrebbe valorizzato il giusto.

Calciomercato Juventus, Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ ha parlato di Paulo Dybala e del suo futuro. La Joya è sempre nel dubbio, non è si è ancora decisa la prossima destinazione. La squadra che prenderà a parametro zero l’ormai ex fantasista della Juventus. Ma stando al giornalista, una squadra su tutte potrebbe valorizzare le sue caratteristiche.

Calciomercato Juventus, Dybala senti Zazzaroni | Roma squadra ideale

Facendo il punto sul futuro della Joya, Zazzaroni ha parlato del possibile futuro di Dybala e secondo lui la Roma ma soprattutto le disposizioni tattiche di Mourinho sarebbe ideale per valorizzare lo stile di gioco della Joya. Non l’Inter ma bensì la Roma. Zazzaroni è convinto di ciò.

Secondo lui, infatti, il 3-5-2 dell’Inter sarebbe totalmente inadeguato per le caratteristiche di Paulo Dybala mentre, invece, Mou avrebbe tutte le qualità per valorizzarlo. Per il momento non sappiamo quale sarà il futuro di Dybala, anche perché la scelta finale passerà a lui medesimo ma le possibilità di rivederlo in Italia adesso aumentano, così come le possibilità di vederlo nella Capitale essendo, di fatto, la Roma una nuova squadra in pole per il suo acquisto, insieme, sempre all’Inter di Simone Inzaghi e Marotta.