Juventus-Inter, goduria Allegri: poker di recuperi top | Fissato il rientro di Mckennie

Juventus-Inter per la finale di Coppa Italia Allegri avrà dei recuperi importanti nel match più importante dell’anno.

Juventus-Inter una finale di Coppa Italia ancora tutta da giocare. Allegri per l’occasione potrebbe recuperare uomini chiave in vista del momento più importante della stagione, con una sfida assolutamente da non sbagliare.

Allegri oltre al centrocampista Locatelli, sempre in mediana, potrebbe recuperare l’americano McKennie, altra pedina fondamentale fuori ormai da tantissimo tempo. L’americano sembra pronto per il rientro e sarebbe a disposizione e poi anche in difesa ci saranno recuperi importanti.

Juventus-Inter, Allegri recupera uomini fondamentali

La finale di Coppa Italia è alle porte e per l’occasione Allegri recupererà pedine fondamentali tra centrocampo e attacco. Da Locatelli, McKennie fino ai giocatori chiave in difesa. Come scrivono da ‘Tuttosport’, la situazione potrebbe andare sempre più in discesa per il mister italiano.

Una sfida certamente da non sbagliare in attesa di recupera anche Federico Chiesa, ma l’esterno italiano solo nella prossima stagione. La sfida di mercoledì sarà cruciale per diversi motivi e adesso non c’è spazio per ulteriori errori. La Juventus cercherà a tutti i costi di ottenere la Coppa con tutti gli uomini a disposizione.