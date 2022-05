Calciomercato Juventus, goduria Allegri: la decisione di Pogba è clamorosa

Calciomercato Juventus, Pogba e la sua decisione clamorosa in risposta ad un big club europeo interessato: ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, da ‘The Athletic’ è arrivata l’indiscrezione secondo cui il Manchester City avrebbe tentato di ingaggiare il francese in uscita, proprio, dai cugini dello United. Stando però all’indiscrezione la risposta del centrocampista è stata immediata. Un no secco alla possibilità di vestire la maglia dei cugini di Manchester, nonostante le grandi ambizioni di Pep Guardiola.

Un’opportunità importante a cui il centrocampista avrebbe desistito. Adesso Pogba è libero di scegliersi la prossima squadra, con la piena consapevolezza di avere, tra gli altri, la sua “ex” Juventus tra le favorite.

Calciomercato Juventus, Pogba non “tradisce” lo United | No al Manchester City

Ora però Pogba dovrà scegliersi, comunque, una nuova squadra. Tre sono le opportunità: Real Madrid, Juventus e ultimo non scontato il Psg. Tre grandi club per un solo obiettivo. Ora la palla passa al diretto interessato che però non potrà pretendere lo stesso stipendio monster che attualmente prendeva a Manchester, cioè 17 milioni a stagioni: troppi anche per gli sceicchi del Psg.

La Juventus ha un tetto salariale ben preciso e non intende sforare, pertanto, in caso di volontà di dimezzarsi lo stipendio, le chance di rivederlo a Torino aumentano ma tutto dipenderà anche della altre offerte di mercato, con il Real mai scontato.