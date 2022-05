Calciomercato Juventus, effetto domino da Pallone d’oro | Partner da sogno per Dv7

By

Calciomercato Juventus, un vero e proprio effetto domino che lascerà partire i due attaccanti in cambio, appunto, del colpo offensivo.

Calciomercato Juventus, un effetto domino che come scrivono da ‘Fichajes’ potrebbe sbloccare due potenziali fuoriclasse per i bianconeri. Il Manchester City ha in obiettivo l’acquisto di Haaland: il bomber del Borussia Dortmund è il primo nome che vuole a tutti i costi Guardiola.

Con l’acquisto di Haaland però, almeno due top player di Guardiola lasceranno Manchester. Stiamo parlando di Sterling e Gabriel Jesus. Il secondo seguitissimo dall’Arsenal e l’Atletico Madrid ma stando in Italia ci sarebbero, sempre, i bianconeri.

Calciomercato Juventus, opportunità dal City | Pep apre alla cessione di Jesus e Sterling

Gabriel Jesus è il brasiliano che da tempo affascina la dirigenza bianconera. Abile tecnicamente e con un fiuto del gol considerevole. Il brasiliano potrebbe essere l’opportunità giusta. Ma dal City si aprirebbe anche l’ipotesi Sterling. Il vice campione d’Europa quest’anno potrebbe lasciare. Nonostante il palmares, nonostante l’indubbio talento, Guardiola potrebbe farne a meno per consolidare il sogno Haaland: il bomber ideale.

Pertanto la Juventus potrebbe valutare anche l’acquisto dell’esterno inglese che ha, ovviamente, fascino anche dall’Inghilterra. Un effetto domino che farebbe contenti i dirigenti che sono alla caccia di un rinforzo offensivo. Jesus potrebbe infatti diventare il colpo ideale se valutato anche come alternativa Paulo Dybala ormai certamente in uscita a parametro zero.