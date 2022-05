Calciomercato Juventus, attesa estenuante per il super regista

Calciomercato Juventus, la squadra di Allegri aspetta il suo regista e adesso ci sarebbero novità in merito.

Calciomercato Juventus, l’attesa estenuante per il colpo in mediana lascia, ancora, grandi incognite. Se in un primo momento sembrava aperta la possibilità di arrivare ad un profilo importante come De Jong, adesso, la situazione sembra nuovamente ridimensionata.

Dal giornalista ‘Javi Miguel Club’ arriva una conferma, del fatto che Xavi non ha ancora deciso cosa fare realmente con il proprio centrocampista. Per tanto, l’addio di De Jong è tutt’altro che deciso, anzi, il giocatore potrebbe alla fine rimanere proprio in Spagna.

Calciomercato Juventus, De Jong potrebbe rimanere

De Jong, come comunica il giornalista ‘Javi Miguel’ potrebbe rimanere in Spagna, ecco cosa ha detto a tal proposito:

“Xavi non ha ancora dato l’ok alla partenza. Tante decisioni ancora da prendere…”

Pertanto, nulla è ancora deciso sul futuro del giocatore. L’allenatore spagnolo, alla fine, potrebbe decidere di tenerlo ancora in blaugrana per qualche anno, se non dovesse trovare il sostituto adeguato. Profilo che come sappiamo interessava, molto, la Vecchia Signora sempre a caccia di un regista da regalare ad Allegri. Ma adesso la situazione sembra più stabile di un tempo, in attesa che si blocchi il mercato in uscita del Barcellona.