Juventus-Inter, espulsione e rigore inesistente: Marelli non ci sta

Juventus-Inter, ieri sera la finale di Coppa Italia ha visto uscire sconfitti i bianconeri ma diversi episodi arbitrali hanno fatto discutere, in primis la mancata espulsione del giocatore nerazzurro Brozovic.

Anche ‘Luca Marelli’ non ci sta e live a ‘Vaccaroni’ ha sottolineato il suo sgomento per questa mancata sanzione arbitrale. Ecco cosa ha detto: “Questi sono rigori che in campo non si devono più fischiare. Se quello su Lautaro è rigore allora stiamo parlando di playstation. Brozovic ammonito dopo il fischio calcia il pallone. Il secondo giallo a quel punto diventa automatico”.

Juventus-Inter: “Questi sono rigori che non si devono più fischare”

Una sfida che quindi vede i bianconeri sconfitti e per alcuni tifosi anche ingiustamente vista la situazione che gli ha visti sfavoriti dal punto di vista arbitrale. La stagione dei bianconeri si conclude quindi con zero titoli, la più brutta delle eventualità. L’unica soddisfazione, quindi, è stata la qualificazione in Champions League con qualche giornata d’anticipo ma questa ennesima sconfitta vede i bianconeri perdere l’ennesima finale contro l’Inter dopo già quella di Supercoppa di qualche mese fa.

La prossima stagione dovrà ripartire con il piede giusto ma soprattutto con l’ambizione di ritornare ai vertici europei e riconquistare lo scudetto.