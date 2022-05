Calciomercato, finale da horror e “ritorno” immediato: soffiano De Ligt alla Juve

Calciomercato Juventus, lo vogliono subito. Adesso la situazione potrebbe complicarsi sulla sua permanenza.

Calciomercato Juventus, adesso lo vogliono subito in Inghilterra. Ten Hag ormai nuovo tecnico dei Red Devils ha in mente di “riportare” sotto la sua guida proprio il suo ex difensore centrale De Ligt: ai tempi dell’Ajax un suo pupillo.

Il centrale olandese è nella lista dei preferiti del Manchester United e adesso i tifosi tremano dopo la volontà del nuovo tecnico di regalarsi un giocatore importante come, appunto, De Ligt. Volontà che i tifosi sperano non siano la stessa del giocatore.

Calciomercato Juventus, Ten Hag “rivuole” De Ligt al Manchester United

Il nuovo tecnico del Manchester United vorrebbe rilanciare i red devils in grande, con un colpo faraonico in difesa. Il primo nome in lista è proprio quello del “prossimo” capitano bianconero. Perché sì, alla Juventus De Ligt è già leader nonostante l’ancora giovanissima età.

Chiellini lascerà a fine stagione, lunedì l’ultimo saluto da calciatore nel suo stadio e poi spazio ai giovani. Giovani come De Ligt che oltre ad essere anagraficamente con tanto futuro sono già solide realtà. E la Juventus non vuole perderlo proprio ora, laddove c’è bisogno dei leader. Sperando che il giocatore non si convinca a lasciare proprio adesso, la Juventus non intende assolutamente privarsene. Staremo a vedere cosa succederà.