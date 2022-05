Calciomercato Juventus, decisione da brividi di Dybala: così vola in Premier League

Calciomercato Juventus, adesso c’è l’eventualità dalla Premier League per il futuro della Joya: ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, una cosiddetta bomba di mercato che riguarda il futuro della Joya che nonostante la vicinanza ormai consolidata con l’Inter, adesso, avrebbe un’altra squadra pronta a chiuderlo, anzi, secondo Chirico la situazione verrà determinata dalla qualificazione in Champions League.

Secondo infatti l’indiscrezione rilasciata su Twitter da Marcello Chirico, Paulo Dybala potrebbe scegliere per il proprio futuro l’Arsenal qualora, appunto, i Gunners dovessero qualificarsi in Champions League per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Dybala all’Arsenal in caso di qualificazione Champions

La Joya potrebbe quindi scegliere Londra come prossima casa. Chirico è convinto di questa eventualità ma tutto dipenderà dalla raggiunta qualificazione in Champions League. Se i londinesi dovessero, infatti, arrivare a raggiungere i primi quattro posti della classifica allora Paulo Dybala potrà diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal.

Un fulmine a cielo sereno per l’Inter che sembrava ormai prossima al matrimonio con la Joya. I nerazzurri continuano comunque ad essere una delle favorite nella corsa al numero 10 argentino ma adesso i gunners acquistano nuovamente chance in caso di qualificazione. Futuro quindi ancora non deciso per Dybala che a questo punto si troverebbe ad un vero e proprio bivio. Scegliere la Premier League e quindi sposare un nuovo progetto vincente oppure rimanere in Serie A ancora da protagonista con la maglia dei rivali di sempre, l’Inter di Milano. Sicuramente la scelta sarà tra non molto dato che il tempo ormai è maturo per una decisione definitiva che a questo punto passerà da una qualificazione Champions.