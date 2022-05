Calciomercato Juventus, toccata e fuga: nuovo addio dopo un anno

Calciomercato Juventus, potrebbe di nuovo dire addio dopo solo un anno dal suo arrivo. Eventualità da non escludere in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, come scrivono da ‘Tuttosport’, Pellegrini potrebbe dire addio ai bianconeri dopo solo una stagione dal suo arrivo. Addio chiaramente in prestito ma già solo ad un anno dal suo ritorno, il laterale italiano potrebbe “salutare” di nuovo Torino.

Come scrive ‘Tuttosport’ il giovane laterale potrebbe lasciare la Vecchia Signora per un’ennesima stagione in prestito. La società punterebbe a nuovi profili, uno che piace, sempre, è Emerson Palmieri e adesso il Chelsea potrebbe lasciarlo partire con più facilità.

Calciomercato Juventus, addio a fine stagione | Prestito per Pellegrini

Un addio dopo una sola stagione. Pellegrini potrebbe già salutare la Vecchia Signora dal suo ritorno. Lo spazio per giocare da titolare è stato ampiamente dimezzato e allora di comune accordo società e lo stesso laterale potrebbero separarsi per una sorta di avventura in prestito probabilmente in Serie A.

La Juventus ha in piano una piccola rivoluzione per ogni settore. Molti giocatori lasceranno, alcuni a parametro zero e altri, come Chiellini, si (forse) ritireranno. Pertanto la Juventus dovrà creare una rosa amalgamabile alla direzione tattica di mister Allegri. Ci sarà volontà di fare, da subito, la differenza e pertanto non sono ammessi altri errori. La rosa dovrà essere competitiva e Allegri potrebbe rinunciare a qualche suo pupillo, Bernardeschi potrebbe lasciare così come lo stesso Pellegrini. Non ci resta che avere novità in merito, con il buon auspicio di fare la differenza quando richiesto.