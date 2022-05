Calciomercato, “addio” al miglior terzino dell’anno: lo scambio che inguaia la Juve

Calciomercato Juventus, adesso il terzino potrebbe non sbloccarsi più tra le trattative, ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, richieste troppo alte per il terzino dell’Udinese. I bianconeri chiedono almeno 30 milioni di euro, cifra reputata eccessiva per le casse della Vecchia Signora. E adesso l’inserimento da parte dei Gunners potrebbe confermare l’addio alla possibile trattativa per il giocatore.

L’Arsenal avrebbe messo nel mirino il terzino dell’Udinese e pur di chiudere la trattativa metterebbe anche una contropartita assai quotata, si parla di Marì. Già andato a segno contro lo Spezia e che potrebbe quindi essere un profilo molto interessante per il futuro.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal offre Marì come contropartita per Molina

Contropartita che potrebbe quindi significare anche addio alle possibilità di arrivare al profilo tanto quotato ma quanto mai lontano – in questo momento – dalla Juventus. Come scrivono da ‘Calciomercato.com’, adesso, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente.

l’Arsenal è infatti la squadra in pole per arrivare al profilo, ormai, reputato uno dei migliori in circolazione. Salvo, quindi, stravolgimenti dell’ultima ora il giocatore sembra indirizzato in Premier League, laddove, appunto, i Gunners potrebbero offrirgli un posto da autentico protagonista già dalla prossima stagione. Staremo a vedere quello che succederà ma la Juventus deve fare i conti col bilancio, in questo momento 30 milioni per un terzino sembrano troppi le casse dei bianconeri.