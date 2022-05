Calciomercato Juventus, scelto il dopo Chiellini: annuncio Rai

Calciomercato Juventus, il dopo Chiellini potrebbe essere tutto italiano. Ecco il possibile sostituto del capitano.

Calciomercato Juventus, la dirigenza guarda al futuro. Ci sono tanti nomi ma alla fine sarà, comunque, quasi impossibile rimpiazzare un fenomeno del calibro del capitano che oggi dirà addio ai suoi tifosi. Un addio che è poi un arrivederci perché in dirigenza sono convinti che Giorgio ritornerà da dirigente magari dopo un anno in America oppure direttamente dalla prossima stagione, questo è ancora da decidere, ma una cosa è certa, la Juventus lo dovrà rimpiazzare con un giocatore d’esperienza e qualità.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, un nome molto caldo per prendere la pesante eredità di capitan Chiellini arriverebbe dal Milan, si parla infatti di Alessio Romagnoli come potenziale sostituto.

Calciomercato Juventus, Romagnoli come sostituto di Chiellini

La Juventus avrebbe identificato in Romagnoli le caratteristiche ideali per prendere il posto di Chiellini. L’annuncio è arrivato in diretta a 90° Minuto. Il giornalista Conterio, su Raidue, ha fatto il nome del centrale del Milan come sostituto di Chiello. Ecco cosa ha detto:

“Un nome per la difesa della Juventus è quello di Alessio Romagnoli del Milan. La dirigenza bianconera starebbe pensando al centrale rossonero per il dopo Giorgio Chiellini. Romagnoli appartiene all’agenzia di Vincenzo Raiola e potrebbe arrivare già dalla prossima stagione“. Romagnoli come sostituto di Chiellini e si riformerebbe anche una vecchia coppia difensiva. Nella sua breve parentesi al Milan, Bonucci fece coppia con Romagnoli a Milano e adesso i due potrebbero ritrovarsi alla Juventus, con l’ausilio certificato del già confermato De Ligt.