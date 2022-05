Calciomercato Juventus, Perisic ha deciso: Inter in scacco

Calciomercato Juventus, il calciatore croato ha deciso il suo futuro dalla prossima stagione: ecco cosa succederà.

Calciomercato Juventus, si è parlato a lungo del futuro di Ivan Perisic, l’esterno croato non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri ma a quanto filtra da un indiscrezione lanciata da il ‘Corriere dello Sport’ il suo futuro potrebbe essere in Premier League e non più in Serie A e alla Juventus come si era detto in precedenza.

Esterno classe 1989, Ivan Perisic non sembra intenzionato a continuare ancora all’Inter e lascerebbe direttamente il campionato italiano, non accettando la proposta di rinnovo da 4,5 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Perisic verso il Chelsea | Addio Serie A

Il croato sembra molto vicino al passaggio in Premier League e avrebbe deciso lui stesso. Come dicevamo poc’anzi, giusto qualche settimana fa, si è parlato, a lungo, della possibilità di riaverlo in Italia ma dalle sponde opposte. Proprio la Juventus si sarebbe informata per tesserare il forte esterno da avere come esterno ideale per Allegri ma il giocatore vuole cambiare campionato.

Non più la Serie A ma la Premier League. Adesso il croato ha deciso e il suo futuro sembra direzionato solo verso l’Inghilterra. Intanto da Torino si attendono novità in merito al caso Paul Pogba, tra oggi e domani le parti si incontreranno per discutere del contratto, che legherebbe il francese ancora alla Juventus come in passato.