Calciomercato Juventus, agente in città: la data del super blitz

Calciomercato Juventus, la data del super blitz. Adesso potrebbe arrivare il centrocampista: i tifosi gongolano.

Calciomercato Juventus, la data del super blitz adesso c’è. L’incontro con Pogba avverrà tra stasera e domani, così scrivono su ‘Calciomercato.it’. I tifosi possono iniziare, di nuovo, a sognare.

La Juventus adesso potendo contare sui benefici del Decreto Crescita, alzerebbe l’offerta a Pogba fino a toccare complessivi 10 milioni di euro che potrebbero dunque convincere il centrocampista a scegliere, di nuovo, Torino come prossima casa.

Calciomercato Juventus, Pogba ci siamo | Incontro tra oggi o domani

Un colpo di lusso per tornare a sognare in grande. Adesso la dirigenza ha deciso e starebbe pensando di proporre al centrocampista francese anche la maglia numero 10, quella che già in passato, proprio alla Juventus, fu sua. Un gradito ritorno non solo per compagni e mister ma anche e soprattutto per i tifosi.

Pogba è ancora il preferito dalla fandom bianconera e un suo eventuale ritorno rappresenterebbe qualcosa di importante per tutto l’ambiente. Una voglia di ritornare a sognare, in grande, da subito. Il #pogback non è stato mai più vicino di oggi e in questo momento non ci resta che attendere e nemmeno più sognare. I tifosi gongolano e Allegri si appresta a riavere uno dei suoi pupilli, che già in passato permisero al mister toscano di raggiungere traguardo importanti, importantissimi sfiorando anche l’impresa di vincere la Champions League, la stessa che manca da troppo tempo.