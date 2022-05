Calciomercato Juventus, muro impenetrabile con De Ligt: arriva senza scambio

Calciomercato Juventus, c’è un nuovo nome per la difesa e potrebbe arrivare tramite uno scambio. Un profilo ideale da affiancare a De Ligt.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la squadra bianconera potrebbe muoversi per il centrale brasiliano Gabriel dell’Arsenal. Come scrivono su ‘Tuttosport’, il giocatore piacerebbe molto ai bianconeri che lo vedrebbero partner ideale di De Ligt come binomio difensivo.

Il giovane Gabriel potrebbe essere la soluzione in difesa soprattutto dopo l’addio di Chiellini che lascerà per sempre la Juventus, almeno da giocatore. I bianconeri potrebbero sfruttare una carta a loro favore proponendo uno scambio ai ‘Gunners’ sempre molto interessati al centrocampista Arthur ma Gabriel potrebbe anche arrivare senza lo scambio.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Gabriel

La Juventus potrebbe infatti sfruttare l’interesse da parte degli inglesi per il centrocampista, ormai ai margini, in casa bianconera. Arthur era già finito nel mirino dell’Arsenal nel mercato invernale e adesso potrebbe diventare più concreto in estate.

Il brasiliano, infatti, potrebbe fungere come contropartita per arrivare al difensore che sarebbe un ottimo partner difensivo di De Ligt, almeno la società lo vede ideale in un binomio difensivo. Proprio in difesa si andrebbe a colmare una lacuna andando su un giocatore giovane e dalla grande prospettiva. Oltre a Gabriel, i bianconeri seguono sempre con molto interesse la situazione relativa a Milinkovic della Fiorentina: altro obiettivo concreto. Ma la carta Arthur potrebbe muovere le fila per il grande scambio tutto brasiliano.