Calciomercato Juventus, affare alla Vlahovic: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, un affare alla Vlahovic con tanto di firma al 2026. Sarà l’altro centro del progetto.

Calciomercato Juventus, da giocatori storici, come Chiellini e Dybala che ieri hanno salutato per l’ultima volta il proprio pubblico all’Allianz Stadium, altri verranno consolidati per il futuro. Un cambio netto che però deve ripartire dai “nuovi” senatori. E da questo punto di vista la società ha le idee molto chiare.

Il centro del nuovo progetto bianconero sarà tutto su Dusan Vlahovic: il grande acquisto fatto proprio a gennaio per rilanciare l’attacco dopo il brusco addio di Cristiano Ronaldo ad inizio stagione. Il serbo classe 2000 sarà quindi il centro del progetto del presente ma soprattutto del futuro ma si guarda, chiaramente, anche in difesa. E un nome su tutti dovrà essere consolidato: De Ligt.

Calciomercato Juventus, De Ligt pronta la firma fino al 2026

Non solo Dusan. La Juventus crede ciecamente anche in De Ligt. Dopo l’addio di Chiellini sarà lui il presente e futuro della Juventus. Giocatore dalle doti formidabili e ancora giovanissimo nonostante la già indubbia esperienza. De Ligt è l’altra grande risorsa della squadra di Allegri e proprio per questo motivo la società vuole salvaguardarsi da potenziali offerte dall’estero. L’obiettivo è quindi consolidare il giocatore almeno fino al 2026: dando un forte segnale all’ambiente ripartendo dai cosiddetti senatori.

Stando infatti a ‘La Stampa’, per De Ligt sarebbe già pronto un rinnovo di contratto fino al 2026 e lo stesso giocatore sarebbe felice di continuare, ancora, a Torino. Una città che sente sua e che un giorno potrebbe premiarlo come capitano. Perché nonostante la giovane età, l’olandese ha tutte le caratteristiche per essere già un senatore.