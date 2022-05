Calciomercato Juventus, il dopo Chiellini dalla Bundesliga: 35 milioni

Calciomercato Juventus, il dopo Chiellini arriverebbe dalla Bundesliga. Si parla di un interesse vivissimo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri dovranno rimpiazzare un profilo non importante, di più. Il capitano Giorgio Chiellini lascerà a fine stagione e adesso bisogna rimpiazzarlo con un giocatore che possa, per caratteristiche, prendere l’importante eredità.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da una pagina Insider alla Juventus, “Enganche” su Twitter, oltre a Benoit Badiashile del Monaco, valutato intorno ai 25-30 milioni, la dirigenza starebbe trattando anche Gvardiol del Lipsia.

Calciomercato Juventus, operazione da 35 milioni | Gvardiol come erede di Chiellini

L’erede arriverebbe dalla Bundesliga, il campionato tedesco che ha visto nuovamente trionfare in questa stagione il Bayern Monaco. Il profilo in questione è Gvardiol che il Lipsia valuterebbe almeno 35 milioni di euro. Giocatore importante con una già discreta esperienza a livello europeo.

Un profilo già rodato e pronto per grandi palcoscenici nonostante l’ancora giovanissima età. Un classe 2002 che potrebbe diventare sia presente ma soprattutto futuro per la squadra di Allegri che dalla prossima stagione sarà squadra completamente rinnovata e che abbasserà ulteriormente l’età media della rosa. Una vera e propria rivoluzione insomma partendo dai ruoli cruciali come la difesa. Staremo dunque a vedere cosa deciderà la società in merito alla questione, consapevole di scegliere sempre il meglio possibile per la squadra.