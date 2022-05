Calciomercato, Juventus sempre più “british”: tris d’assi pazzesco

Calciomercato Juventus, tris di giocatori che potrebbero arrivare dalla Premier League: adesso c’è il piano per l’assalto.

Calciomercato Juventus, i bianconeri adesso fanno sul serio e punterebbero un trittico tutto brasiliano. Da Gabriel in difesa, fino a Emerson Palmieri come laterale.

Cherubini è pronto a regalare ad Allegri una squadra super competitiva ma soprattutto già pronta. L’errore che si vuole evitare è, appunto, di non perdere ulteriori punti già dalla fase iniziale. La Juventus dalla prossima stagione punterà alla vittoria dello scudetto e per l’occorrenza avrà una squadra ancora più competitiva.

Calciomercato Juventus, tre “brasiliani” per Allegri | Arrivano dalla Premier

Il primo nome sulla lista è quello di Gabriel, centrale difensivo dell’Arsenal che potrebbe prendere le veci di Chiellini dato l’addio del capitano. Sempre dall’Inghilterra c’è anche la possibilità di chiudere l’operazione con il laterale italo-brasiliano Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea e di possibile ritorno in Serie A, dopo l’esperienza passata con la Roma.

Sempre dall’Arsenal, come scrivono su ‘Tuttosport’, ci sarebbe un forte interesse per Thomas altro brasiliano molto interessante da inserire nella rosa della Juventus. Insomma i nomi sono anche occasioni visto che sono in uscita dalla rispettive squadre. Un mercato rivoluzionario che potenzierà ogni settore, come ha detto lo stesso Arrivabene ci sarà l’obiettivo di consegnare una squadra ancora più competitiva di quella di quest’anno. Dunque, nonostante tutto, si punterà già ai vertici potenziando ogni settore. Stando nei limiti, chiaramente, del budget.