Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Mbappè: goduria Allegri

Calciomercato Juventus, Mbappè adesso ha preso una decisione sul proprio futuro: cambio radicale per l’attaccante che sblocca la trattativa.

Calciomercato Juventus, il bomber francese molto vicino al Real Madrid, adesso, potrebbe rimanere a Parigi. Un cambio netto in attacco che, di conseguenza, sbloccherebbe un altro colpo in mediana. E voi direte cosa c’entra la Juventus? Beh in caso di permanenza di Mbappè al Psg, il club francese non avrebbe più le possibilità di chiudere l’operazione Pogba che a quel punto avrebbe solo più la Juventus come candidata.

Come scrive ‘Gianluca Di Marzio’ di ‘Sky Sport’, la Juventus adesso avrebbe già deciso il destino di Pogba.

Calciomercato Juventus, rimane Mbappè e Pogba “vola” sotto la Mole

Il #pogback è sempre più vicino, diciamo, prossimo. La Juventus adesso potrebbe rimanere l’unica squadra in corsa per arrivare al centrocampista francese e la fumata bianca, adesso, è sempre più vicina.

Due top player per Allegri. Da Pogba si passerebbe a Di Maria. Un double da urlo per rilanciare la Vecchia Signora ad altissimi livelli europei. Un cambio radicale in attacco ma anche a centrocampo. L’operazione Mbappè sarebbe quindi decisiva per le possibilità di vedere Paul di nuovo a Torino, per la gioia dei tifosi ma in generale di tutti i grandi appassionati sportivi. Pogba si rimetterebbe in gioco, da subito.