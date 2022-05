Calciomercato Juventus, scatto matto Perisic: monta già la polemica

Calciomercato Juventus, Perisic continua ad essere un obiettivo e ci sarebbe anche l’offerta ma i tifosi non ci stanno.

Calciomercato Juventus, Perisic continua ad essere un obiettivo dei bianconeri. Come scrivono su ‘La Gazzetta dello Sport’, l’esterno croato è ancora nei target della dirigenza. Classe 1989 e con una grandissima esperienza oltre che indubbia qualità tecnica.

Su ‘La Gazzetta dello Sport’ si parla del possibile assalto da parte dei bianconeri. Proprio la Juventus avrebbe messo nel mirino il calciatore dell’Inter, ormai in uscita dal club nerazzurro. La società bianconera proporrebbe al croato un biennale da 6 milioni netti, contro i 4,5 proposti dall’Inter.

Calciomercato Juventus, operazione Perisic

La Juventus ha in obiettivo l’acquisto dell’esterno consapevole di andare in contro ad un giocatore già capace di fare la differenza ma i tifosi nerazzurri non sembrano contenti di questa eventualità, speranzosi che il giocatore, alla fine, possa cambiare idea e quindi rinnovare con l’Inter nonostante la proposta a ribasso rispetto a quella della Juventus.

Soltando dalla prossima settimana, però, si potrà avere più chiara la situazione visto che la Juventus è già molto scoppiettante sul mercato. I bianconeri nei prossimi giorni potrebbero già chiudere due grandi operazioni a parametro zero. La prima riguarda Pogba, la seconda Di Maria: l’esterno argentino con il palmares più corposo di tutti: due colpi per rilanciare i bianconeri da subito ma come spesso capita non c’è il due senza il tre e che sia proprio il croato il terzo grande affare? Solo il tempo lo dirà.