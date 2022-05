Calciomercato Juventus, visite mediche e firma: “bye bye” De Ligt

Calciomercato Juventus, il club si sarebbe avvicinato definitivamente al colpo in difesa. Pronti per la visita medica e firma di rito.

Calciomercato Juventus, il Chelsea sta per chiudere un operazione in difesa. Il centrale francese Kounde sarà prossimo giocatore dei blues e ciò significa, anche, addio all’altro desiderio di mercato: De Ligt. I blues infatti avevano tra gli obietti primario proprio l’acquisto del centrale olandese che adesso rimarrà saldo a Torino.

Come scrive su Twitter il giornalista Andreas Korssund del ‘Daily Mirror’, il passaggio di Kounde al Chelsea è ormai prossimo. Il club inglese sta ultimando gli ultimi dettagli con il Siviglia.

Calciomercato Juventus, Kounde prossimo difensore del Chelsea | Addio al sogno De Ligt

La Juventus quindi può stare tranquilla. Consolidando l’operazione con il francese del Siviglia, il Chelsea avrebbe quindi raggiunto e consolidato il grande colpo in difesa lasciando, di fatto, perdere l’operazione De Ligt.

Come dicevamo poc’anzi, il centrale olandese, attualmente, è il fulcro del progetto bianconero. Essenziale in difesa ma anche come attitudine. Non è un caso che venga già visto dall’ambiente come potenziale capitan futuro. Ancora giovanissimo ma con la già certificata prestazione eccelsa sul campo. Una certezza per l’ambiente e non è un caso che proprio la dirigenza voglia rinnovarlo, ancora, fino al 2026. De Ligt bis adesso può consolidarsi come certezza, nonostante i grandi interessi del mercato estero che non manca mai di corteggiare un calciatore reputato tra i più forti al mondo nel suo ruolo anche e soprattutto come prospettiva.