Calciomercato Juventus, affarone e ruolo “alla Theo”: sbuca anche Conte

Calciomercato Juventus, sbuca anche Conte nella corsa al colpaccio a parametro zero. L’ex bianconero deciso a non mollare la presa

Sbuca anche Conte. Che non molla la presa con il suo Tottenham e guarda ancora una volta all’Italia per rinforzare la sua squadra. Con una qualificazione alla prossima Champions League ormai quasi certa, gli Spurs possono sicuramente investire sul mercato una cifra maggiore di quella ipotizzata nel corso delle ultime settimane. E allora ecco che dall’Inghilterra si starebbero muovendo per Ivan Perisic.

Sì, la notizia è riportata da TuttoSport questa mattina che sottolinea come l’allenatore abbraccerebbero di nuovo, e assai volentieri, quello che è stato un punto cardine nello scudetto dello scorso anno. Ma la Juve ovviamente c’è, e aspetta di capire quale sarà il risultato dell’incontro che la dirigenza nerazzurra ha in programma con il croato all’inizio della prossima settimana. Un fatto nuovo questo, che però non mette così tanta paura.

Calciomercato Juventus, per Perisic ruolo alla “Theo”

Si parla anche di una rivoluzione tattica, in casa bianconera, qualora dovesse arrivare pure il serbo oltre che Di Maria, che ha lasciato il Psg e che è pronto a mettere nero su bianco per il prossimo anno. Il 4-3-3 che avrebbe in mente Massimiliano Allegri potrebbe prevedere un arretramento del croato sulla linea difensiva, giocando così anche con il Fideo sulla corsia mancina. A trazione anteriore, insomma, per azzannare la partita sin da subito e per tornare soprattutto alla vittoria, quella che quest’anno è mancata in casa bianconera.

Si comincia quindi a delineare quella che è la Juventus del futuro. Con un Pogba ormai prossimo alla firma, e con un Di Maria che alla fine del mese potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero. Aspettando il terzo. Quel Perisic per fare pure uno sgarbo all’Inter.