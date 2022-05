Fiorentina-Juventus, i convocati di Allegri | Ritorno last minute

Fiorentina-Juventus, l’ultima partita di campionato avrà un ritorno speciale in mediana: Allegri ha deciso di convocarlo.

Fiorentina-Juventus, l’ultima partita del campionato in una trasferta sentita. Allegri ha fatto una decisione su tutti i convocati per il match di Firenze. Sarà l’ultima partita con la maglia della Juve per diversi giocatori.

L’ultima sfida stagionale per i bianconeri sarà a Firenze, contro una Fiorentina -ormai- avversaria storica dei bianconeri. Per l’occasione Allegri può sorridere perché tra i convocati della trasferta c’è anche il grande ritorno di McKennie.

Fiorentina-Juventus, ritorna McKennie tra i convocati

Dopo una assenza molto lunga, finalmente, l’americano torna a disposizione. Il giocatore, proprio come Federico Chiesa che invece tornerà solo nella prossima stagione, è stato a lungo tempo fuori per infortunio, saltandosi, di fatto, tutta la seconda parte della stagione. Adesso il texano è finalmente tornato a disposizione e non è detto che il mister non lo sfrutterà già contro la Fiorentina nell’ultima sfida stagionale.

Sempre a centrocampo ritorna il giovane Miretti, ormai presenza fissa nella rosa di Allegri. In attacco ci sarà anche Dybala e il giovane Aké. Un’altra sorpresa è la presenza di Iling-Junior. Una rosa competitiva che proverà a chiudere la stagione in bellezza, magari tentando una vittoria in uno stadio molto difficile contro una squadra tosta come quella di Italiano. Staremo a vedere quali 11 scenderanno in campo.