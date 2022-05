Calciomercato Juventus, bomba De Jong: annuncio ufficiale in conferenza

Calciomercato Juventus, il tecnico blaugrana Xavi ha parlato del futuro del suo centrocampista, l’annuncio ufficiale non lascia dubbi.

Calciomercato Juventus, Xavi è uscito allo scoperto sul futuro di De Jong. Il centrocampista olandese è tra i più papabile grandi colpi europei e pure la Juventus l’ha messo nel mirino. Ma Xavi con un annuncio ufficiale ha fatto chiarezza su quale sarà il destino di De Jong.

Secondo Xavi non ci sono dubbi sulla questione, intende infatti continuare con l’olandese anche se ha ammesso che i problemi economici del club blaugrana potrebbero rientrare in gioco in caso di cessione, si dice, al Manchester United.

Calciomercato Juventus, futuro De Jong a rischio? “Dipende dalla situazione economica del club”

Xavi è un ammiratore di De Jong e lo reputa, ancora, un giocatore molto importante. Ha poi così continuato parlando, proprio, dell’olandese.

“Per me Frenkie è un grande giocatore, è una sicurezza, mi piace e penso che possa far parte di un’era importante del club. Ma vedremo la situazione economica del club… ma continuo a pensare De Jong un giocatore importante”.

Le parole di Xavi non lasciano dunque nessun dubbio sulla sua buona volontà di continuare, ancora, con l’olandese. Ma tutto passerà, come dicevamo poc’anzi, dalla condizione economica del club. Il Barcellona deve ancora colmare alcuni debiti passati e la cessione di De Jong potrebbe, in parte, risolverli anche se si tratterebbe di una cessione obbligata e non richiesta dal mister. Su di lui c’è sempre in pole il Manchester United ma occhio ad un possibile colpo di coda da parte della dirigenza bianconera.